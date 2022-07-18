moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

瑞銀亞洲：資金流向淡倉 比亞迪沽17887

【明報專訊】港股上周五低開約230點，其後在內房股持續跌下，恒指繼續受壓，走勢一直向下，全日下跌453點或2.19％，收報20,297點成交1296億元，大市已經連跌5天。

比亞迪（1211）雖然較早前受外間揣測股神巴菲特是否有意減持其股份而下跌，但上周三開始比亞迪股價不跌反升，而且升幅顯著，加上比亞迪最新發盈喜，預料今年上半年純利按年達1.3至2倍增長，上周五比亞迪股價逆市上升近4%，收報294.2元，上望300元大關。

由於比亞迪股價回升，根據瑞銀上周五紀錄，不少投資者都將所持有的相關好倉沽出獲利離場，亦有部分投資者開始部署比亞迪的相關淡倉。如投資者看淡比亞迪，可留意比亞迪認沽證17887，行使價221.01元，2022年11月到期，有效槓桿約4.1倍；或可留意比亞迪熊證58798，收回價320元，行使價324元，2023年3月到期，有效槓桿約9.6倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]