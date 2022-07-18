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陳永傑：美恐衰退 勿加息過重

標籤：陳永傑

【明報專訊】6月份美國加息0.75厘，預計7月底聯儲局再加息0.75厘，以對抗居高不下的通脹。不過，在通脹高企的同時，美國首季GDP按季下跌1.6%，亞特蘭大儲備銀行的經濟分析工具 GDPNow 最新估算，美國次季GDP收縮2.1%。美國陷於滯脹，加息將會變得小心翼翼，不宜過勇！

美國首季經濟增長以年率計，最終按季下跌1.6%，跌幅大過預期及前值；首季最終銷售下跌1.2%，跌幅大過預期及前值。

數據顯示，首季消費者開支增長1.8%，小過前值，企業投資增長10%，高過前值。首季出口下跌4.8%，進口增長18.9%，兩者都高於前值。首季個人消費開支物價指數終值上升7.1%，核心個人消費開支物價指數終值上升5.2%，兩者都高於前值。

亞特蘭大儲備銀行的經濟分析工具 GDPNow 最新估計，美國GDP次季將收縮2.1%。如結果符合預期，連同首季收縮1.6%，今年上半年可能已經進入衰退，比較市場預期為早。筆者認為兩個數字假如是確實，美國經已技術上進入衰退，因為連續兩季經濟增長皆為負數，已是衰退。

經濟衰退或自我實現

美國前財長薩默斯認為，美國經濟可能進入自我實現的衰退過程，衰退風險持續升溫。

華爾街大行經濟師普遍估計，美國經濟明年才出現衰退。但意想不到衰退出現得比預期快得多，今年上半年許多人仍然覺得經濟動力依然強勁之際，衰退經已悄然來臨。聯儲局極積加息對付高通脹，衰退到來，6月份通脹達9.1%，7月底加息0.75厘，或要加至1厘！

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]