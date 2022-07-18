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廖偉強：新盤貴得有道理

標籤：廖偉強

【明報專訊】香港回歸25周年，在這25年間樓價先跌後升，直到今天樓價依然維持上升平均約八成。1997至2002年樓價跌幅大約65%，2002至2007年樓價由低位上升超過四成，2007至2012年樓價再上升接近九成，2012至2017年樓價繼續上升三成半，2017至2022年樓價依然上升25%！

回顧這25年，樓價並非有上無落，曾經亦出現過大跌的階段，只是隨後的日子，中國內地的經濟急速發展及香港受惠於內地的經濟起飛，再加上有很多內地資金流向香港，令香港樓價從最低位大幅反彈逾五倍，。

這25年樓價從低位不斷上升，有人會歸咎於發展商推售的新盤市場，認為發展商為了能賣得好價錢，在推出的新盤上大打宣傳及包裝牌，使到售價與二手市場對比相差三至四成，無形中亦將二手樓價同時拉升，令市民百上加斤，置業機會難上加難！

筆者認為，新盤市場和二手市場確實大不同，二手市場是舊有的產品，當然無論是外型、裝修、間隔、會所設施、智能產品、保安及禮賓司等都會遜色於新盤市場。二手市場物業的樓齡大多相對久遠，需要經常維修及保養，加上會影響外觀及生活環境，繁忙的香港人回到家中希望享受寧靜的生活，定時的裝修及維修確實影響生活的節奏及寧靜！

反之，新樓市場物業的外觀、裝修、家電及配套，會帶給買家觀感上的享受；更重要的是，發展商推出新盤時，會配合很多優惠，例如送贈印花稅、傢俬裝修、現金回贈、先住後付等等，况且新樓的樓花期通常有一至兩年時間才入伙，買家可以輕鬆處理財務的安排，相對比較靈活，所以新盤市場貴得有道理！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]