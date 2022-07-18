馬泰陽：多管齊下增土地供應

第二季市建局亦有1個屬位於土瓜灣的重建項目推出，可提供約560伙，較上季的165伙增加近2.4倍，同時亦會提供3個私人發展及重建項目，合共提供50伙。整合各個土地供應來源，今個財政年度第2季共可提供3210伙，較第1季的2140伙增加50%；而連同第1季，今個財政年度首2季共可提供5350伙，佔今個財政年度目標12,900伙四成。

住宅供應方面，早前啟德有5幅商業地皮申請改劃為住宅發展，當中有3幅成功改劃為住宅，而另外2幅已經納入本年度的賣地計劃。由此可見，市場上有足夠的供應，不過值得留意的是，上一個財政年度有18,930伙的住宅供應，超越了潛在供應的16,500伙，屬近年罕見。不過，當中有逾七成屬私人發展或重建目，而住宅官地則佔不足一成，由於私人發展項目及重建項目難以有穩定供應，當中有機會涉及重建時間、土地改劃等不同的原因，估計未來樓價仍難有大幅下跌空間。

筆者認為政府應加快審批程序，讓土地得以盡快釋放出來，令社區發展有效的提速，以確保新發展區的基建、房屋等能按照如期完成：同時政府亦應加快放寬強拍門檻，加快舊樓重建步伐，在多管齊下的發展下，有利房屋供應穩定。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]