自家族第六代上場 業務組合洗牌

【明報專訊】太古集團（0019）由一間英國的小型進出口公司演變成為跨國企業集團，近年除了力谷中港商場收租生意，亦與另一英資洋行股怡和一樣，將焦點放在東南亞市場，不過起步較遲。旗下太古地產（1972）已開始涉足新加坡、越南及印尼樓市，昨日宣布收購越南及柬埔寨可樂業務亦是飲料業務首次進軍東南亞市場。
自太古施懷雅家族第六代上場後，集團業務策略續漸出現新變化及洗牌。太古旗下的海洋服務業務，包括香港聯合船塢集團及太古海洋開發集團，由於長期蝕錢，集團已在去年及今年陸續放售，年初更指將不再營運任何海洋服務業務，並專注發展大中華和東南亞地區的地產、飲料、航空三大核心業務，以及投資內地醫療保健行業。
翻查資料，太古現在主力在內地發展醫療保健業務，包括投資深圳新風和睦家醫院、上海專門提供心血管科服務的醫療保健機構德達醫療，以及經營私營醫院、診所及安老院舍的哥倫比亞中國等，去年太古投資分部共錄得9200萬元虧損。集團今年初發布業績時曾披露將會加大投資，現已對業務投入超過16億元資金，在2030年之前更會在醫療方面投放逾200億元。
事實上，太古業務不時洗牌，戰後太古洋行一度參與保險業務，最後全面淡出，其在港的控股公司太古集團，亦在2017年向中資出售旗下的太古旅遊。