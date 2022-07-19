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泰加控股入稟向張德熙等追討12億

【明報專訊】泰加保險未能追回存放於券商Nerico Brothers（NBL）的12億元資金款項，資不抵債，上周五被保監局委任接管的經理德勤呈請清盤。同日泰加保險母公司泰加控股（6161）入稟高院，控告主要股東和前主席張德熙及兩名前執行董事，稱他們向NBL存入資金作外匯投資，但沒有適當披露NBL由張德熙控制，及後也沒有監察資金運用，違反董事謹慎責任或受信責任，因此向張德熙等人追討約12億元賠償。

稱違董事謹慎責任或受信責任

案件原告為泰加控股，被告包括張德熙、泰加控股前執行董事、風險委員會成員陳學貞和劉家儀。張德熙和陳學貞在去年8月辭任主席及執行董事，而時任財務總監劉家儀則在今年1月7日保監局接管泰加保險當日辭任執董。

入稟狀稱，張德熙在2020年至2021年末向NBL存入現金資產進行外幣交易，並進一步促使或允許子公司增加款項金額。泰加控股指，除沒有作利益披露，張德熙亦沒有對NBL進行適當盡職審查和足夠的風險評估。NBL未能應泰加要求歸還12億元款項，最終令泰加保險在年初被保監局委任經理接管。泰加控股又要求法院聲明，各被告人違反了對公司、受信人或其他方面的應有責任，以及其他有待評估的損害賠償。

早在今年4月，已被保監局接管的泰加保險，已興起另一宗訴訟，向泰加控股另一主要股東吳宇及NBL追討該筆12億元款項，指控他們以欺詐計劃將泰加資金轉移至NBL。吳宇在2020年12月收購泰加26.62%股份，獲委任進入泰加董事局，及後在2021年8月轉換部分可換股債券，宣布全購泰加控股，張德熙則在同月退出泰加董事局。惟保監局委任德勤接管泰加保險後，全購一事已告吹。