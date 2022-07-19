中央出手治爛尾樓 內銀即反彈

多間內銀在上周五披露停工項目涉及不良貸款餘額佔銀行按揭餘額比例，比率較高的大型銀行僅佔0.01%和0.012%，獨立股評人李聲揚認為，以上滯後數據的意義不大，客戶因為樓盤停工而停止還貸，目前銀行難以處理，一旦停貸擴散至其他樓盤，最壞情况或有數千億元壞帳，這並非不可能出現。不過，近日恒大（3333）等欠缺資金的房企項目也在復工，或顯示內銀有繼續向其提供資金，在內銀、內房股價累跌不少後，短期或已反映最壞情况。

李聲揚認為，後市需關注內房樓盤能否繼續復工，阻止斷供問題擴散。長期而言，內銀向本已有財務問題的房企再增融資，加上經濟下行等問題，銀行需要增加信貸減值撥備，因此即使按揭壞帳金額有限，不太可能令內銀出現虧損，但難做到盈利和派息增長。

金管局昨接54.95億港元沽盤

受惠內銀、內房回穩，改善市場氣氛，恒指上升2.7%或548點，收報20,846點；國指上升3.03%，收報7168點；科指上升3.02%，收報4574點；主板成交1160億元。

此外，金管局在昨日傍晚承接54.95億港元沽盤，在周三（20日）完成結算後，本港銀行體系總結餘將會跌穿2000億元，至1993.86億元。