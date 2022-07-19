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新世界擬售非核心資產 明後年處置涉百億元

【明報專訊】近年積極發展大灣區的新世界（0017），行政總裁兼執行副主席鄭志剛於上周五收市後與投資者交流。管理層拋出新指引，包括2023及24財年中港賣樓目標分別為每年170億元人民幣及170億港元，包括2023年推出貨值50億元人民幣的杭州新盤、各20億元人民幣的廣州及番禺項目，以及在2023至24財年再處置90億至100億港元的非核心資產，包括車位、蝕錢的酒店及非控股項目。

明後年港賣樓目標170億元

此外，美銀稱新世界已獲上海及廈門兩項輕資產管理項目，並計劃2024財年再增加10個；K11 Musea今年上半年銷售額按年增長25%至30%，預料明年續租反應正面。其管理層樂觀認為內地樓市觸底反彈，但比起作新投資，集團認為維持穩定派息及淨負債水平才是重中之重。該行認為新世界將自2023財年確認銷售柏傲莊一期及二期收入60億港元，自2024財年起料經常收入會更多。該行預期本港樓價有下行壓力，料新世界高於同業的淨負債水平在美國加息周期下會受影響。

集團認為穩定派息是重中之重

瑞銀則料近期內地爛尾樓風波不會影響新世界，因其主要於一二線城市發展，財力相對強勁，並相信新世界未來在內地市場的市佔率進一步提升。儘管資金成本上升，瑞銀料新世界可在2023至24財年錄基礎溢利增長，並在投入資本開支時嚴守紀律，2023年為400億元，之後下降。