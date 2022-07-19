里昂劈全年賭收預測49%

【明報專訊】澳門繼續着手檢測及防疫，延長「相對靜止狀態」5日，濠賭股博彩收入料進一步下跌。中信里昂發表報告，大劈全年賭收預測49%，只餘357億元，更謂賭收弱勢會在下半年持續，第二季全部濠賭股料錄LBTIDA達34億元，但比摩根士丹利所料的5.44億美元（約42.32億元）為少。該行聚焦明年及後年賭收恢復，又估計六大博彩企業的賭牌會獲得續牌。中信里昂表示，對2022年全年賭收表現持審慎態度，到2023及2024年可望復蘇。