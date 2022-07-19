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里昂劈全年賭收預測49%

【明報專訊】澳門繼續着手檢測及防疫，延長「相對靜止狀態」5日，濠賭股博彩收入料進一步下跌。中信里昂發表報告，大劈全年賭收預測49%，只餘357億元，更謂賭收弱勢會在下半年持續，第二季全部濠賭股料錄LBTIDA達34億元，但比摩根士丹利所料的5.44億美元（約42.32億元）為少。該行聚焦明年及後年賭收恢復，又估計六大博彩企業的賭牌會獲得續牌。中信里昂表示，對2022年全年賭收表現持審慎態度，到2023及2024年可望復蘇。

此外，匯豐亦發表報告，除維持金沙中國（1928）及永利澳門（1128）的目標價在21.5元及5元，並將銀河娛樂（0027）的目標價由原先的47元，調高至50元之外，其餘濠賭股的目標價均調低。當中給予美高梅中國（2282）的目標價調低16.7%，下調幅度最大。

澳門博彩監察協調局上載今年第二季度最新數據顯示，貴賓博彩收入只有19.88億澳門元，按季及按年大跌58.9%及76.6%，為開放賭權以來表現最差；中場博彩收入只有65.07億澳門元，按季及按年亦大跌49.7%及61.4%。此外，正股權易手的太陽城集團（1383）宣布擬改名為「LET Group」，部署告別前主席周焯華（洗米華）時代。該集團擬從事休閒、娛樂及品味相關定位業務，目前則以海外綜合度假村及內地商場業務為主。