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虛幣交易所JPEX 證監列「無牌公司」 納「其他類別」存灰色地帶 籲投資者謹慎

標籤：經濟

【明報專訊】證監會網頁定期更新「無牌公司及可疑網站名單」，列出未有在港領取牌照而引起證監關注的公司。證監會本月初將加密貨幣交易所JPEX列入該名單內，為首家大型虛擬資產交易平台牽涉其中，並被歸類為「其他」類別，而非指明無牌公司或可疑網站。證監會稱，該公司「似乎」在其網站內提供虛擬資產相關產品予本港投資者，籲投資者若擬在不受規管的平台上投資，務必格外謹慎，意味未來或有更多虛擬資產交易平台將受到證監會關注。

明報記者 葉翠

本港虛擬資產監管存在灰色地帶，翻查資料，證監會於2019年確立沙盒牌照制度，交易平台可主動向證監申請牌照，但純屬自願性質。

平台可申牌 仍屬自願性質

截至去年3月，僅4宗申請獲正式受理，批准進行第1類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務）受規管活動，而持牌平台則只有兩間，包括BC科技集團（0863）旗下平台OSL及HashKey Group旗下的Hash blockchain。

港府正就《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》二讀，擬設立虛擬資產服務提供者發牌制度，所有平台須申領牌照，並滿足嚴格規管要求，例如具備足夠財政能力、知識和經驗，訂有風險管理政策和程序、虛擬資產的掛牌和交易政策、妥善的財務匯報和披露安排，以及防止市場操控、違規活動和利益衝突的機制。

此外，制度實施初期仍只限向專業投資者提供服務。

港同名公司 早前突改名

另一方面，本報此前報道，JPEX自稱為澳洲註冊公司「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM」旗下平台，但本報發現它疑似跟一家本地註冊公司「JPEX Technical Support」有關連。該兩家公司雙雙遭列入今次名單，當中一家與「JPEX Technical Support」同名的本地公司，據資料顯示，在報道刊登後不久公司主動改名為「Web3.0 Technical Support」，公司秘書亦已辭任。