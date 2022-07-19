moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港5月進出口貨量續跌 貨值升逾8%

標籤：經濟

【明報專訊】政府統計處公布5月份香港進出口數據，出口量按年跌8.1%，跌幅比起4月的6.2%擴大，進口量亦按年跌6.4%，與4月跌6.6%相比稍為收窄。但進出口價格持續上升，分別按年上升8.2%及8.8%。按地區劃分，除出口到內地貨量錄跌幅外，其餘皆上升，而進口來源地方面，就只有來自台灣的上升。

5月份整體出口貨量及進口貨量分別按年下跌8.1%及6.4%，首5個月合計的出口貨量及進口貨量則分別下跌6.4%及6.8%。

出口目的地 僅內地貨量跌

不過，5月份整體出口價格及進口價格按年皆上升，分別上升8.2%及8.8%。首5個月合計的整體出口價格及進口價格亦分別上升9.4%及9.9%。

與去年同期比較，5月份輸往各主要目的地的出口貨量，只有內地錄得18.3%的跌幅，台灣、美國及越南分別上升6.4%、11.2%及14.8%，輸往印度的貨量更大增90.7%。輸往主要目的地的整體出口價格則全數上升，台灣升幅最大，達10.5%，至於出口量下跌的內地，貨值也錄得10.1%增長，另美國、越南及印度分別錄得7%、5.1%及2.6%的單位數增幅。

主要進口來源地的貨量方面，5月份按年計只有來自台灣的上升4.7%，其餘均下跌，包括內地（跌15.5%）、韓國（跌6.3%）、日本（跌6.2%）及新加坡（跌4.7%）。不過進口價格仍然全部上升，台灣增幅最多，升12.0%，進口量跌幅最大的內地緊隨其後，貨值升11.3%，韓國、新加坡及日本亦分別升8.8%、7.5%及2.7%。