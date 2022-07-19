港5月進出口貨量續跌 貨值升逾8%

5月份整體出口貨量及進口貨量分別按年下跌8.1%及6.4%，首5個月合計的出口貨量及進口貨量則分別下跌6.4%及6.8%。

出口目的地 僅內地貨量跌

不過，5月份整體出口價格及進口價格按年皆上升，分別上升8.2%及8.8%。首5個月合計的整體出口價格及進口價格亦分別上升9.4%及9.9%。

與去年同期比較，5月份輸往各主要目的地的出口貨量，只有內地錄得18.3%的跌幅，台灣、美國及越南分別上升6.4%、11.2%及14.8%，輸往印度的貨量更大增90.7%。輸往主要目的地的整體出口價格則全數上升，台灣升幅最大，達10.5%，至於出口量下跌的內地，貨值也錄得10.1%增長，另美國、越南及印度分別錄得7%、5.1%及2.6%的單位數增幅。

主要進口來源地的貨量方面，5月份按年計只有來自台灣的上升4.7%，其餘均下跌，包括內地（跌15.5%）、韓國（跌6.3%）、日本（跌6.2%）及新加坡（跌4.7%）。不過進口價格仍然全部上升，台灣增幅最多，升12.0%，進口量跌幅最大的內地緊隨其後，貨值升11.3%，韓國、新加坡及日本亦分別升8.8%、7.5%及2.7%。