Stellantis：增持股權不果 結束廣汽合資車廠

Stellantis與廣汽集團於2010年成為合資車廠，生產Jeep汽車，並在中國銷售，但該車廠近年一直虧損，合資車廠在Stellantis中期業績中計入2.97億歐元（約23.64億港元）的非現金減值虧損。

年初原打算增持至75%

今年初時，Stellantis提出在合營項目持股增佔75%，但遭廣汽拒絕。報道提及，Stellantis決定結束雙方合資項目後，仍表明會繼續專注在中國市場銷售進口Jeep汽車，包括強化進口電動車產品組合。

與東風合資產標緻雪鐵龍

由標緻雪鐵龍、快意佳士拿合併而來的Stellantis擁有多個汽車品牌，而內地市場一直是Stellantis的弱點，在內地汽車市場佔有率低於1%。Stellantis除了出口汽車至內地銷售外，還與不同內地車企合作生產汽車，除了與廣汽生產汽車外，亦與東風汽車（0489）合資生產品牌標緻雪鐵龍汽車。