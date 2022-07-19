疫後高盛次季利潤削半 加息1厘機率續降 美元跌股市揚

Alphabet（美：GOOG）每股分拆20股生效，每股股價因應拆股調整至逾百美元，昨早段股價升逾1%。波音（美：BA）宣布接獲達美航空（美：DAL）及全日空（日：9202）合共逾百隻客機及貨機訂單，加上787夢幻客機即將恢復交付，波音股價早段升3%。受歐美股市向上提振，主要虛幣反彈。比特幣昨升穿2.2萬美元，創逾1個月高位。

拆股生效 Alphabet升逾1%

不過受加息等因素影響，美國住宅建築商協會（NAHB）昨公布的美國7月住宅建築商信心指數降至55，創2020年5月低位。美國兩年期國債孳息率，與美國10年期國債孳息率昨繼續倒掛。美元回落，加上美國總統拜登的中東之行未促成沙特阿拉伯的明確增產承諾，國際油價昨晚升4%，紐約期油價格重上每桶100美元以上，布蘭特期油升穿每桶105美元。

市場波動 高盛投行少收41%

通脹持續高企，加上資本市場動盪，令企業考慮上市或出售額外股票時更為審慎。高盛的投行業務上季收入21.4億美元，按年減少41%。其他華爾街大行上季的投行業務收入也大幅減少。摩根士丹利（美：MS）的投行業務上季收入按年跌55%，摩通（美：JPM）按年跌54%。

不過高盛交易業務的強勁表現，抵消了承銷收入下滑的影響。市况波動，帶動高盛次季交易業務收入按年增長32%，其中固定收益業務收入按年增55%。整體來說，高盛上季收入按年跌23%至118.6億美元，超出分析師預期的107.8億美元。

美銀每股盈利遜預期

高盛行政總裁所羅門（David Solomon）昨表示，通脹根深蒂固，尚未知今年稍後會否改善，「我預計市場會更波動，並有更多不確定因素，鑑於當前的環境，我們將謹慎管理所有資源」。高盛稱，將放慢招聘速度，並削減部分開支。

以資產值計算，美國第二大銀行美銀（美：BAC）第二季利潤按年跌32%至62億美元，每股盈利73美仙，略低於分析師預期。隨着聯儲局加息，美銀上季的淨利息收入按年增長22%至124億美元。不過包括投行收費在內的非利息收入，在次季按年減少9%至102億美元。美銀上季的投行費用收入按年減少46%至12億美元。美銀上季整體收入按年增6%至227億美元，略低於分析師預期。美銀股價早段微升。

受壞帳撥備增加等因素影響，摩通、摩根士丹利、花旗（美：C）、富國（美：WFC）的利潤都錄得雙位數跌幅。銀行業利潤被視此經濟的風向標，業界將利潤收窄歸咎於經濟不確定。

（綜合報道）

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