H&M撤出俄羅斯 料耗15億

俄烏危機爆發後，H&M自3月初暫停在俄羅斯的銷售業務，現在將啟動程序，逐步結束當地業務。H&M行政總裁Helena Helmersson稱：「經仔細考慮，我們認為在目前情况下，不可能繼續經營俄羅斯業務。」面對西方對俄羅斯收緊制裁，Nike（美：NKE）及網絡設備供應商思科（美：CSCO）等，此前已宣布撤出俄羅斯市場。

作為關閉業務的過程之一，H&M計劃暫時重新門店，銷售在俄羅斯的剩餘庫存。H&M表示，與關閉業務相關的20億瑞典克朗成本，將計入今年第三季業績，當中約10億瑞典克朗會對現金流產生影響。

上財年收入佔比4%

H&M於2009年進入俄羅斯市場。在上一財年，H&M的1990億瑞典克朗（約1504億港元）銷售額當中，約4%來自俄羅斯。H&M投資者關係主管Nils Vinge在3月稱，俄羅斯是H&M最重要的增長市場之一，這不是什麼秘密。H&M主要競爭對手、Zara母企Inditex（西：ITX）上周表示，將繼續暫停俄羅斯市場的經營。

（綜合報道）

[國際金融]