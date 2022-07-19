葉仕偉：ESG填補元宇宙黑洞

至於元宇宙，一些朋友推測它的發展將無法與它所獲得的關注成正比，卻看成另一個「天方夜譚」，議論紛紛。相反，從元宇宙的發展方式和速度來看，它甚至應該得到更多的關注，因為元宇宙的演變，帶來了新的經濟模式和生態圈，改寫商業社會世界裏我們以往所認知的一切。

作為社會上的持份者，在採取任何行動之前都要考慮一些ESG的主要因素。它們在分析風險和增長方面非常有用，這是在投資任何事物（包括元界）之前需要確定的事情。許多投資者，包括著名的科技巨頭，都在這個早期階段大膽地投資了元界。虛擬現實為企業及其客戶提供了大量機會，這市場將大大擁抱着可持續的發展。

E - 環境：

在新冠病毒Covid-19封鎖下、我們許多人被迫在家工作（Work from Home）之後，看到了更清潔的河流、改善的空氣質素、更健康的野生動物，以及整體減少的噪音污染。如果我們可以從幾周的受限活動中獲得所有這些，試想像一下，當元宇宙幫助我們減少出行，卻又讓我們在其中享受旅遊樂趣時會發生什麼效益。

在家工作虛擬旅行減污染噪音

虛擬世界的增強，預計能夠減少世界各地因商務或休閒目的旅行的人數，這將降低世界污染和噪音。可能有些人對元宇宙在旅遊業方面的未來表示擔憂，相信它會減少甚至結束旅遊業，但事實並非如此。雖然商務旅遊和不必要的出門可能大幅減少，元宇宙卻可以為旅遊業打開新的大門，消費者在虛擬世界中看到和體驗的地方愈多，他們就產生愈想去那裏的意欲。

確實，元宇宙將需要使用大量能源，分析師們表達了他們對溫室氣體排放的擔憂。值得慶幸的是，有一些方法是可以解決這些問題，其中包括以標清（SD） 來取替高清（HD）媒體、正確回收電子垃圾和購買二手電子設備等。然而，虛擬世界還承諾通過用數字商品（Virtual Commodities）替代實物商品，並用虛擬互動取代現實世界的活動來大幅減少碳排放。數字雙胞胎（Digital Twins） 將幫助我們大大改善供應鏈的效率 ，減低能源的消耗，優化從地球到個人的現實世界。

S - 社會：

社會無疑是ESG元素中，與元界最配合的部分。看看社交媒體，今天它取得了巨大的成功，使用者可以很容易地使用虛擬身分在不受任何地域和時空限制的情况下相互交流。現在想像一下元宇宙及虛擬化身（avatar），它是社交媒體與增強現實相結合的提升，更多人將參與其中，成功將更加巨大。有了元宇宙的模擬技術，人與人的關係會變得更互動、更真實、更平等。

打破地域時空限制 增人與人互動

此外，除了你已經認識的人物之外，你還可以在活動中結識新朋友或業務伙伴，建造社群 （community building）和通過Web3.0建立創作者經濟圈（creators economy）。當然，不論是元宇宙或現實世界，數據私隱及網絡安全一向是我們仍然需要解決及關注的課題。

G - 管治：

世界各地的大機構如投資銀行和政府都對虛擬世界產生了濃厚的興趣，因為它可以通過大數據，影響經濟和改變世界。從ESG這角度來看，環境和社會方面已證實與虛擬世界同步，而管治方面，可能是唯一讓人懷疑的因素，但實際上是毋須過分擔心。世界各地的大機構和政府，都可以像使用社交媒體平台一樣使用元宇宙來接近大眾，亞洲多個國家已經開始投資虛擬世界，其他國家也正在仿效。虛擬世界中的人會有更多的工作和政府角色，特別是在安全領域。

善用大數據 影響經濟改變世界

根據某四大會計師事務所研究，現在正是虛擬世界對環境和社會可持續性的關鍵時刻，商業領袖不能袖手旁觀。從ESG的概念來看，可概括以下幾點：

•計算量大的虛擬世界商業 （例如Quantum Computing、Tokenization、 Data Center等）都引發了氣候問題。與此同時，數字雙胞胎和身臨其境的體驗卻又可以帶來可持續發展的好處；

•雖然環境可持續性至關重要，但社會可持續性也很重要，我們必須創建一個可探訪、包容和公平的虛擬世界；

•企業領導者必須立即參與，以確保元宇宙在發生大幅增長之前，能以對地球和人類的可持續性方向正確地發展。

聯企融資集團主席IFTA亞洲金融科技師協會財富科技委員會主席

[葉仕偉博士 全民造ESG]