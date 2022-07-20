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NOVO首批均呎1.3萬 低二手兩成 首推165伙 折實330萬入場今年新盤最平

【明報專訊】屯門歷來最大型私宅項目，由新地（0016）發展、樓花期約1年的兆康NOVO LAND第1A期，以折實均呎13,188元首推165伙，較同區主要二手屋苑目前二手成交呎價低約兩成，開放式單位折實入場費329.7萬元起，屬今年新盤首推最低入場費。業界分析，在加息陰霾下，新地是次以極具競爭力的價錢開盤，是採取「先求量、後求價」的銷售策略。

明報記者 容婌維、林尚民

作為市場焦點大盤的NOVO LAND第1A期，今日起正式對公眾開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，周五起接受認購登記，料最快下周首輪開售。

NOVO LAND第1A期首推165伙，包括15伙開放式戶、13伙1房戶、124伙2房戶、13伙3房戶，實用面積247至561方呎，價單定價387.9萬至899.1萬元，提供最高15%折扣，折實價329.7萬至764.2萬元，折實呎價12,187至14,085元，整批折實均呎13,188元，新地副董事總經理雷霆形容開價為「坐擁雙站無敵價」。

事實上，同區樓齡較新的二手屋苑包括豐連、珀御、城‧點和瓏門等，近日平均實呎介乎1.6萬至2萬餘元，意味NOVO LAND首批折實均呎，低同區二手呎價約兩成。

1年樓花 建期付款最高折扣12%

入場單位為Elverum 2座5樓K室，屬實用面積247方呎開放式單位，折實329.71萬元，折實實呎13,349元，屬今年折實價最低新盤單位。值得留意的是，以建築期付款法最高折扣12%（較即供少3個百分點）計算，首批建築期折實價由341萬至791萬餘元，全數低於1000萬元，買家可承做最高九成按揭。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為NOVO LAND系單位伙數多，加上現時市場憂慮息口趨升，首批以「震撼價」推售有助爭奪市場注意力，對日後加推加價有幫助。

另新地為開放式單位買家（首批設15伙），提供漸進式按揭計劃，最高貸款額為樓價85%，還款年期最長30年，首3年息口為P減2.5厘(P為5厘)，其後為P；以入場單位2座5樓K室計，建築期折實價341.34萬元，買家可最高借約290.14萬元貸款，首3年每月供貸款四成金額（月供約4586元）；第4至第6年需供總貸款金額的七成（月供約10,980元）；第7年後則為全數貸款額供款（月供約16,176元）。換言之，30年內總供款額約521.9萬元，期內總利息支出約231.77萬元。

若買家用傳統按揭方式，以貸款金額同為290.14萬元承做按保，還款年期同為30年，以現時P按按息2.5厘計，加借保費在內每月供款為11,814元，30年總供款額425.3萬元，扣除貸款及按保保費金額後，期內總利息支出約126萬元，即發展商漸進式按揭，較傳統按揭利息支出多105萬元或約83%。

推「漸進式供款」 初期負擔較輕

中原按揭董事總經理王美鳳表示，對供樓人士而言，一般在置業初期負擔較重，漸進式供款有助減輕初期供款負擔，為買家提供財務彈性。