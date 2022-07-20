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瑧譽買家撻大訂 料失885萬訂金

【明報專訊】近日多個新盤部署登場之際，個別新盤買家卻撻訂，其中內房保利（0119）旗下屯門青山公路青山灣洋房項目瑧譽，最近新錄開售一年多以來首宗撻訂，料買家損手5%涉885萬元訂金。

成交紀錄冊資料顯示，上述瑧譽7號洋房，實用面積5210方呎、5房5套房間隔，去年10月原以逾1.7708億元，當時成交價為項目新高、實呎3.39萬元，惟買家新近取消交易撻大訂，估計遭沒收5%訂金涉約885萬元。

林海山城上載樓書

另一方面，焦點新界豪宅盤、希慎（0014）及香港興業（0480）合作的大埔露輝路36號現樓項目林海山城，昨日上載樓書。據了解，林海山城最快下周開放現樓示範單位，及公布具體銷售部署。

林海山城提供262個分層戶及洋房物業，標準單位實用面積1078方呎起，而最矚目為「林海徑1號」大屋，實用面積達8030方呎，5房5套間隔。發展商表示，項目最近榮獲2022至2023年度亞太區房地產大獎中「發展—住宅開發」和「建築—多重架構建築」兩大獎項。

HENLEY系列周六新一輪賣26伙

恒地（0012）旗下恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY II加推3號價單合共31伙單位，單位實用面積介乎379至575方呎，折實入場費896.7萬元，折實實呎23,660元起。發展商同時更新價單，當中3個單位增設裝修，並安排當中16伙於本周六（23日）開售。同時，THE HENLEY III亦加推10伙於本周六開售。