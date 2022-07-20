海茵莊園首宗預租 開放式呎租44元

家庭客1.75萬租Wetland Seasons Bay

此外，天水圍Wetland Seasons Bay第1期，亦新錄首宗租務成交。中原地產副分區營業經理杜官賜表示，屋苑第2B座中層A1室，實用面積507方呎3房間隔，望泳池景，獲區內家庭客以1.75萬元承租，實呎租金34.5元；業主去年9月以776.75萬元購入單位，享租金回報率約2.7厘。

市區方面，美聯首席高級營業經理黃家樂稱，啟德THE HENLEY新錄特色戶租務成交，為低座實用面積186方呎開放式間隔連97方呎花園特色戶，獲外區客以月租1.2萬元預租，實呎租金約64.5元，料屬項目暫時呎租新高。值得留意的是，此單位為啟德最細面積私宅；業主去年6月以約681.78萬元購入，享租金回報率約2.1厘。

HENLEY開放式特色戶 呎租近65元

二手成交方面，美聯物業區域經理翟安暉表示，元朗指標屋苑YOHO Town第9座高層B室，實用面積545方呎山景3房戶，原業主早前減價23萬元或2.4%後，以935萬元易手，實呎17,156元，屬近期同類高價成交。

原業主2004年9月以約150.4萬元購入單位，持貨約18年，帳面獲利784.6萬元，期內升值逾5.2倍。