永倫4.6億購佐敦商住物業

「麻雀館大王」家族41年帳賺7倍

上述彌敦道315號包括地庫，地下為舖位，連同住宅部分，現有樓面約3.6萬方呎；若以成交價4.63億元計，呎價約1.29萬元。石鑑輝家族早於1981年以5550萬元購入該物業，持貨41年，帳面賺逾4億元或7倍。

該項目佔地約2300方呎，若以12倍地積比發展，料可建2.76萬方呎商業項目，而永倫已持有毗鄰的彌敦道317至321號金漢大廈大部分業權，並於早前提出強拍申請，估計永倫會把兩地盤合併，令地盤面積增至約1萬方呎，料可建約12萬方呎商業物業。

高街56年舊樓批強拍

另土地審裁處資料顯示，西營盤高街124至126號項目獲批強拍令，底價2.1億元，較兩年前估值約1.283億元高約64%。項目佔地約2799方呎，現為一幢於1966年落成的8層高物業；同一申請人之前曾就毗鄰的120至122號提出申請，將兩地盤合併，總地盤面積料達7766方呎。

去年有財團向城規會申請，在鄰近粉嶺北新發展區的上水天平路一帶地皮，申請興建28個私宅連一所安老院，近日再申請放寬地積比率至2.38倍，總樓面增加75%至5.35萬方呎，興建1幢7層高安老院及1幢4層高私宅，住宅單位增加10伙至38伙，實用面積約293至559方呎。