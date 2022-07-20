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法巴：斷供樓盤市佔2% 影響有限

【明報專訊】法國巴黎銀行財富管理昨日發表中期展望，當中提到近期內地爆發的爛尾樓斷供潮，估計目前涉及斷供約200個在建樓盤，佔全國房地產市場僅約2%，相信只要地方政府及銀行從中協調，整體影響仍可控。

稱H股受外圍影響 A股較穩

法巴預計在二十大之後，隨着政府班子塵埃落定，內地政治及經濟將掃除不少不明朗因素。

該行稱初步估計，以迄今200個樓盤左右的按揭斷供或醞釀斷供個案計，只是佔全國房地產市場大約2%，只要地方政府及銀行可以從中協調，影響應該不會持續。該行亦建議，投資者如進入中國股票市場，持有A股會比H股穩定，因為H股會更受外圍經濟因素影響，而A股受影響因素較少，同時相對較穩健。

料儲局9月放慢加息步伐

對於美國聯儲局加息步伐，法巴預期將逐步減慢，料9月加息幅度回落至0.5厘。法巴財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani預計加息周期會在今年內完結，最終息口會停留在3.5厘左右。

通脹方面，法巴預計今年全球除中國及日本之外，主要國家的通脹率都持續處於高水平，預計最快明年才會回復至各國的目標通脹水平。

預計美經濟連續兩季倒退

以技術上來說，因為美國第一季經濟已經見負增長，而第二季因為各種因素預計亦會是負增長，連續兩季出現負增長已經算是進入衰退。但美國其他數據並沒有進入衰退的現象，例如勞工市場仍然強勁，仍有大量職位空缺；美國家庭的資產亦有上升趨勢。法巴預計，美國今年內會出現衰退的機率大概在35%，目前評估仍低過一半。