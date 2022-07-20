WSJ：滴滴罰78億結束審查風波

相當滴滴去年4%營業額

《華爾街日報》（WSJ）昨日引述消息人士稱，中國監管部門擬向滴滴處以超過10億美元（約78億港元）的罰款，相當於滴滴去年全年4%的營業額，為長達一年的審查風波「寫下句號」。中國網信辦及滴滴均未有回應外電查詢。

消息人士表示，一旦宣布處罰後，監管部門計劃放寬早前禁止滴滴新用戶申請的限制，並批准其App在內地重新上架，認為今次罰款是為滴滴在港上市鋪路。

報道稱鋪路港上市

不過內地傳媒《澎湃新聞》上月實測，一起遭實施網絡安全審查的滿幫集團（美：YMM），旗下App「貨車幫」和「運滿滿」已恢復新用戶註冊。

滴滴在去年6月赴美上市，集資近44億美元（約343.2億港元），是繼阿里巴巴（美：BABA）2014年在美國上市後，最大規模的中資IPO之一。

然而上市還未夠一周，旋即遭舉報指平台向美國泄露用戶及道路數據，其後網信辦指，滴滴嚴重違法收集個人信息，更要求應用程式商店將「滴滴出行」App下架。

直至今年6月10日，滴滴正式從美國退市，當天收跌2.97%至2.29美元，較去年上市價每股14美元大跌逾80%；總市值停留於111.16億美元。