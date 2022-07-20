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UA財務逆市擴張 暫不加貸款息

【明報專訊】疫情持續逾兩年半，打擊本港經濟發展。新鴻基公司（0086）旗下UA亞洲聯合財務董事總經理長原彰弘表示，財務公司不論經濟好否「都有生意做」，去年貸款宗數亦錄得增長。隨着美國進入加息周期，長原彰弘表示財務公司貸款息差一向較大，相信即使香港加息0.75至1厘，對公司影響不大，暫亦無意上調客戶貸款息率，冀共渡時艱。

UA昨宣布斥資逾千萬元承租灣仔駱克道333號商廈3層作進一步業務擴展，涉及樓面逾1.2萬方呎，較原有辦公室增加約三成，新增樓面可額外容納逾百名員工；同時把上址「中國網絡中心」重新命名為「亞洲聯合財務中心」。

長原彰弘指出，隨着數碼信貸服務普及，公司續增聘人手。未來推出更多個人化信貸產品，以及支持中小企拓展業務。他又稱，公司擬於青衣加設第49間分行，最近簽訂合約，預計最快今年底啟用。

推NFT贈客戶 試市場反應

公司亦宣布推出「神臂」NFT項目，當中有八成將贈予旗下合資格客戶，詳情將於下周一（25日）公布；其餘兩成同日於交易平台Articoin發售，定價100元。除了NFT以外，買家亦可獲音樂會門票兩張、怪獸模型一套等。長原彰弘稱，公司今次推出NFT項目「試下市場反應」，更認為目前「好多人喜歡收集NFT」。