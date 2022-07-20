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入稟追討國米主席張康陽20億 建行勝訴

【明報專訊】建行（0939）去年代表債權人入稟索償，民事控告蘇寧電器集團前董事長張近東的兒子、意甲球隊國際米蘭主席張康陽逾期未償還貸款，追討約2.55億美元（約19.89億港元）債務，貸款用於拓展連鎖便利店「蘇寧小店」計劃。原訟庭法官指，張康陽提出員工偽造其簽名的指控「含糊不清」，而張傳召筆迹專家的證據亦適得其反，反而顯示涉案文件上大部分簽名均由本人簽署，因此裁定建行勝訴。

判詞指出，張康陽旗下全資擁有私人公司Great Matrix，於2020年與債權人達成1.65億美元融資協議，並發行一筆2021年到期的8500萬美元的抵押票據。原告稱貸款主要依賴由張康陽簽署的債權人協議，要求張還款。

張康陽曾申請擱置訴訟，認為兩名至關重要的證人均身處內地，加上蘇寧的實體業務主要在內地，提出訴訟應該於內地進行。

官：張傳召專家反證簽名非偽造

不過，法官表示，該項融資是與香港的銀行商議，亦涉及內地以外的貸款人，認為「並無強而有力的理據」表明內地法院適合審理本案，因此駁回張的申請。

指無理據轉交內地法院審理

至於張康陽對偽造簽名的抗辯，法官認為，張曾於蘇寧集團擔任高層，亦曾任職於大型投行摩根士丹利、並出任國際米蘭主席，形容他為「一個老練的人」，指他聲稱對該項融資一無所知，試圖撇清關係，但沒迹象表明員工有任何利益的情况下犯下如此嚴重罪行，指有關指控並不可信。