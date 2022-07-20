蘋果傳放緩招聘 概念股下挫

科網股受壓 恒指跌0.9％

據彭博社引述消息人士報道，繼facebook母企Meta Platforms（美：META）、、亞馬遜（美：AMZN）、Google等大型科網公司擬放緩人才招聘速度後，另一美國巨企蘋果公司亦加入減少招聘 。消息人士透露，蘋果每年都會向各主要部門分配一定金額的資金，用於開發、招聘等，但部分團隊可能會在明年獲得低於預期的預算，也不會增加員工人數。

知情人士稱，該決定是在不確定時期的「謹慎舉措」，但並非所有團隊受影響，蘋果亦繼續計劃明年進取推出新產品，包括混合實境頭盔，是自2015年以來另一新類別產品。據蘋果去年年報顯示，公司全職員工約15.4萬名。

消息拖累在港一眾蘋果概念股下跌，當中蘋果手機鏡頭主要供應商舜宇（2382）全日跌3.7％，高偉電子（1415）跌3.7％，瑞聲（2018）跌3.1％，丘鈦科技（1478）微跌0.9％。

金管局再接62.8億港元沽盤

美國科網巨頭在過去幾年，一直大力招攬人才實現擴張，但今年隨着美國通脹創逾40年新高，聯儲局部署加息壓通脹，市場憂慮美國經濟陷入衰退。受加息周期影響，港美息差拉闊，市場資金流走。

在港匯持續偏弱下，昨日港元匯價觸及7.85弱方兌換保證，金管局在香港時段承接62.8億港元沽盤。銀行體系總結餘將在明日減少至1850.8億港元。