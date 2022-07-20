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東亞料最優惠利率今年加1.25厘

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局採取進取步伐連環加息，本港銀行加息壓力沉重。東亞銀行（0023）首席經濟師蔡永雄表示，本港有可能在本季開始「加P（最優惠利率）」，並預期全年加息約1.25厘或以上，惟他相信對本港經濟實際影響不大。

料港銀7至9月開始加P

東亞昨日公布對本港第三季度展望，蔡永雄稱，美國今輪加息周期的步伐較快，預計聯儲局在7月及9月至少加息0.75厘及0.5厘，11月及12月則分別再加0.25厘，至年底時聯邦基金利率預計至少升至3.25至3.5厘。香港在第三季亦將進入加息周期，香港銀行可能在7至9月開始加P，在9月、11月及12月都可能跟隨美國加息，全年加息1.25厘或以上，雖然市民供樓負擔會提高，但對經濟的影響不會太大。

至於本港第二季GDP展望，蔡永雄估計將持平或回復正增長，隨着防疫措施持續放寬，以及消費券措施的推行，下半年經濟會比上半年好；預計全年GDP增長1.2%，略高於政府預測範圍1%至2%的下限，而失業率預計將回落至4.5%，相信要到明年才可能回落到3%左右水平。

內地經濟方面，蔡永雄表示，內地經濟在第二季應已觸底，復蘇步伐仍取決於疫情、防疫措施等，多項財政刺激措施效果正浮現，預期下半年GDP將回升，全年內地經濟增長料略低於5%水平。