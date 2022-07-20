匯豐：澳門7月首10天日均賭收2000萬

【明報專訊】匯豐發表報告指出，在澳門推新一輪防控措施及「相對靜止狀態」措施前，由7月1日至10日日均賭收只有2000萬元（澳門元．下同），料暑假及8月賭收亦只會處於低迷狀態，9月才復增至日均1.8億元賭收。但是仍相信六大賭股有能力應付競投賭牌所需資本水平。摩根士丹利預料，全部賭股全年LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）約8億美元。這相對該行在較早前料第二季濠賭股LBITDA約5.44億美元，意味餘下兩季虧損收窄。