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歐央行或加息半厘 歐元彈 概率升至60% 官員態度開放

【明報專訊】歐洲央行將於本周四的議息會議啟動加息周期。路透社引述匿名消息人士稱，歐洲央行將在本周討論加息0.5厘的可行性，以遏抑破紀錄的高通脹。雖然歐洲央行曾預示7月會以0.25厘的幅度展開其逾10年來的首個加息周期，待9月才會擴大加幅，不過由於歐元區6月按年通脹達8.6%創新高，加上部分主要央行將加息幅度擴大至0.75厘，甚至1厘，增加了歐洲央行加息壓力。消息人士稱，歐洲央行對加息0.25厘或0.5厘持開放態度，不過歐元區面對能源供應短缺及經濟衰退風險，令歐洲央行官員對大手加息態度審慎。

交易員提高了對歐洲央行加息幅度的押注。貨幣市場的數據顯示，歐洲央行周四加息半厘的概率達60%，遠高於周一的25%。歐元兌美元昨高見1.0268，升幅超過1%，較上周跌穿1算大關顯著反彈。美匯指數昨低見106.4，較上周109.29的20年高位回落。

美股業績佳 納指曾升2%

受惠於部分美股業績比預期好，道指早段升逾500點，標普500指數及納指升約2%。強生（美：JNJ）上季收入及盈利勝預期，不過由於美元強勢影響到海外銷售，下調全年收入及盈利指引，股價早段微升。孩之寶（美：HAS）上季盈利勝預期，股價早段升2%。IBM（美：IBM）警告美元強勢對收入及自由現金流帶來影響，拖累股價早段跌6%。國際油價在周一升5%後，昨午夜前輕微下滑。

消息人士稱，尚未清楚歐洲央行內部是否有足夠票數支持加息半厘。雖然歐央行在上月的前瞻指引預示7月加息0.25厘，但歐洲央行行長拉加德在6月底表態，為加息超過0.25厘預留空間。她說，在某些情况下，加息循序漸進並不合適，例如更高的通脹率令通脹預期升溫，屆時將需要迅速撤出寬鬆政策，消除對通脹預期的風險。不過彭博社及路透社訪問的經濟師普遍預期，歐洲央行很可能維持加息0.25厘的循序漸進步伐。

消息人士又向路透社稱，歐洲央行希望達成一項協議，為意大利等負債較嚴重的成員國在債市提供協助，前提是相關國家遵守歐盟委員會關於改革及預算紀律的規定，例如符合從歐盟復蘇和復原基金（European Union Recovery and Resilience Facility）獲得資金的條件，以及遵守《穩定與成長協定》（Stability and Growth Pact）的預算限制。消息稱，歐洲央行過去數周都在商討為新買債計劃設定條件，助相關國家控制借貸成本。

外資撤出 印度盧比見新低

此外，澳洲央行公布的7月會議紀錄顯示，仍需進一步加息遏抑通脹。澳洲西太平洋銀行（Westpac Bank）預期，8月可能再加息半厘。澳元兌美元昨升逾1%至0.69。

外國資金持續撤出印度市場之際，印度盧比兌每美元昨首次跌破80關口，見歷史新低。今年以來，近300億美元的外國資金撤出印度股市，加上大宗商品價格上漲導致印度經常帳赤字惡化。

（綜合報道）

[國際金融]