馬斯克將自己大腦傳雲端

「腦機接口」技術藉思想指揮電腦

根據《財富》此前引述馬斯克的講法，Neuralink研究的技術，除可從人腦輸出指示，也可把信息傳入大腦。不過在Neuralink仍以動物進行「腦機接口」實驗之際，另一家「腦機接口」初創公司Synchron已於7月6日在紐約完成人體植入手術，將1.5吋長的電子裝置，植入一名肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症）患者的腦部。

植入電子裝置的目的，是讓失去活動能力的病者，透過思想發送電郵和短信與人交流。彭博社報道，該公司在澳洲已為4名病者完成同樣的手術，而這些病者能透過植入腦部的裝置，在WhatsApp發送信息，在網上購物。Synchron去年獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准向嚴重癱瘓的病者進行人體試驗，而Neuralink尚未獲得許可。此外，路透引述法庭文件顯示，Twitter（美：TWTR）周一指摘馬斯克試圖拖慢（slow walk）訴訟，以阻撓價值440億美元的收購交易完成，正敦促法官在9月審訊，確保交易有效。

（綜合報道）

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