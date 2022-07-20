物價飈升 宏利看好星馬澳紐

宏利投資管理亞洲區宏觀策略主管Sue Trinh表示，上半年烏俄衝突、中國內地的封城政策等導致能源及商品價格上升，從而推高環球通脹。當中，市場最關注的是美國經濟會否陷入衰退，由於美國對海外進口需求較大，一旦陷入衰退都會對其他經濟體帶來嚴重影響。Sue Trinh預期，美國將會步入衰退，亦可能延續至2023年。

Sue Trinh料美明年新一輪寬鬆

「相比起經濟衰退，更大的憂慮是出現一段長時間的低增長或零增長時期，情况或出現於全球多個國家。」她續稱，不同行業發展走勢不勻稱，如製造業及商品行業未來很可能出現通縮，而食品及能源價格將持續通脹。為應對未來可能出現的經濟狀况，相信美國聯儲局年內繼續加息，但在2023年展開新一輪寬鬆周期。

不同經濟周期，應有不同的投資策略，她表示，在「金髮女孩經濟」（Goldilocks economy）時期，經濟回暖及通脹率下降，貨幣政策會保持中性，此時風險資產通常會有較高回報。「通貨再膨脹」（Reflation）時，經濟及通脹率都會上升，貨幣政策會趨於鷹派即採較收緊政策，此時美元走弱，風險資產回報亦不俗。

在經濟停滯（Stagnation）時期，經濟及通脹率同時下跌，貨幣政策會趨於鴿派即採較寬鬆政策，此情况下資產仍有正面回報。在滯脹（Stagflation）時期，經濟增長下滑但通脹升溫，貨幣政策會陷入兩難，大部分投資產品備受挑戰。

台灣宏觀表現最出色

現時市場處於滯脹時期，未來可能轉移至停滯，要在投資市場獲利更為困難。儘管如此，市場上仍有可跑贏的資產，包括淨食品及能源出口國、對外資依賴程度較低的國家，以及仍有空間提供支持政策的國家。

她特別提到，歐洲最受烏俄戰爭影響並步入衰退，投資者都想沽售歐洲相關資產，戰爭加速歐洲的再生能源板塊發展，相關板塊自今年2月至今錄得22%升幅。由此可見，現時投資要更具選擇性，Sue Trinh預期，新加坡、馬來西亞、澳洲及新西蘭將會是食品和能源價格上升的最大得益者；印尼、菲律賓、新西蘭、印度受流動性緊絀問題影響最小；台灣將會是宏觀表現最出色的經濟體。

至於債券市場方面，宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部首席投資總監Murray Collis表示，現時美國聯儲局的收水政策減少市場流動性，並且影響亞洲固定收益產品及匯率，亞洲地區息率於今年3月至6月觸及高位。由於以上影響，美國10年期債息曾攀升至近3.5厘水平。他表示，目前市場價格已很大程度消化加息影響，但預期年內仍會加息，都令經濟增長放緩。

Murray Collis：

內房「停工停供」 中央料出招

對中國內地而言，有兩大因素正影響經濟進程，尤其是房地產債務危機，加上近日傳出「停工停供」消息都令行業備受挑戰。另外，清零及封城政策都影響今年國民生產總值（GDP）增長5.5%的目標，因此相信內地下半年會推出更多經濟刺激政策，從而利好房地產行業，國企及基本面較穩建的發展商料可受惠。早前，內地放寬超過60個城市限購數目、降低按揭利率，人民銀行允許地方銀行向房地產發展商及建造業公司提供合理融資等，相信政策效果亦會在未來呈現。

預期高收益企業債收益率達12厘

其他亞洲信貸投資機會方面，Murray Collis表示，亞洲央行的加息步伐有別於歐美，比較溫和，相信會有利於亞洲信貸市場。雖然今年下半年亞洲信貸市場存在風險，但美國國債收益率變動將會令亞洲信貸提供更吸引估值，例如預期部分亞洲投資級別企業債平均收益率達到5.5厘，並偏好部分科技債券、中國地方政府融資平台債券（LGFVs）及國有企業債（SOEs）；預期高收益企業債收益率為12厘，並偏好部分內房債。

明報記者

[黃清瑤 基金特區]