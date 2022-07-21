大灣區GBA專題：內地匯錢到港 部分港銀免收費

明報記者 黃清瑤

個人外匯便利額度每年限5萬美元

首先要知道的是，中國對境內外的機構或個人都實施外匯管制，倘若每筆個人跨境轉帳金額達到20萬元人民幣、外幣總值達到1萬美元以上，就要向外匯管制部門登記（見表）。現時中國居民每年享有等值5萬美元的個人外匯便利化額度，如在境外提取現金，每人每日上限為1萬元人民幣，每年上限為10萬元人民幣。

在境內攜帶現鈔出境的上限為5000美元等值，超過5000美元以上就需要申請許可。如攜帶現鈔出境，每人每次上限為2萬元人民幣或等值5000美元的外幣，如要攜帶或等值5000美元以上的外幣出境，要向指定銀行申請《攜帶外匯出境許可證》，並需要提出如境外就醫、境外培訓、境外直系親屬求助、自費出境學習等單據或證書證明有相關需要。

中銀花旗匯款個人戶口豁免手續費

由此可見，在內地提取或攜帶大額現金都相當複雜，事實上，如果在大灣區生活的港人，同時持有中港兩地同一家銀行戶口，普遍可以免費的大額電匯過數，但要留意只限過數至個人戶口。當中就以中銀香港為例，所有個人客戶透過中國銀行內地分行匯款至其他國家或地區包括澳門、台灣、紐約的中國銀行分行，可豁免基本手續費。如交易涉及其他費用如代理銀行費用或其他雜費，則不在豁免範圍。

另外，若透過中國花旗銀行的匯票、電匯等方式匯款至香港花旗銀行戶口，無論任何級別客戶如Citi Plus、Citibanking理財或花旗私人客戶業務，都可以豁免費用。匯豐銀行亦一樣，由內地匯豐戶口轉帳至香港匯豐戶口，亦可豁免匯款收費。

至於南洋商業銀行，無論是用電匯或信匯，將款項存入香港銀行戶口，每次匯入金額必須為等值500港元或以上，每次收費為60港元，倘若有海外代理銀行費用，銀行將會收取等值5美元服務費。集友銀行每次使用電匯或信匯收費為60元，若使用匯票則毋須收費，但要注意，只適用於等值5000港元之款項。

匯豐企業客提供即日入帳服務

如果是企業客戶，匯豐香港提供人民幣匯款即日入帳服務，匯款指令必須在周一至周五（香港或內地公眾假期除外），並於交易日下午3時前發出匯款指令及提供所需文件，再經由匯豐中國銀行，轉帳至匯豐香港銀行。

以上即時兌換服務，只限透過滙豐財資網、商務網上理財及滙豐Business Express流動應用程式辦理，金額最少為等值4美元及不多於等值500萬美元的人民幣匯款交易。

銀行電匯其實是以環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統匯款，每家有電匯服務的銀行，都會有特定的銀行辨識碼（SWIFT Code），用戶在匯款時只要提供相應的SWIFT Code及戶口號碼，再繳付相應費用就可轉帳。SWIFT Code主要是由銀行、國家、銀行總部位置及分行代碼組成，一般可於銀行網站查詢。

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