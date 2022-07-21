瑞銀：拆息上升 有利港交所增利息收入

港交所昨日收市報360元，升2.45%。瑞銀指出，近日港交所主要的發展包括推出ETF通，同時公布將推出「互換通（Swap Connect）」，相信其資產類別擴展至固定收益及貨幣相關產品將有助實現收入來源多元化。雖然更多重大細節有待公布，但預計互聯互通有很大空間推廣至更多衍生產品類型，收入多元化亦有助提高港交所的防守性。該行指出，ETF通的交易量合乎其預期，預計有助港交所收入有最少1%增值效應，不過，南向交易應該更吸引投資者興趣，南向ETF名單擴展將是關鍵的催化劑，加上近日公布的互換通，亦反映了互聯互通可推廣至更多衍生產品。

擴互聯互通 比同業享溢價

該行又稱，雖然今年第二季全球股市表現疲弱，不過港元銀行同業拆息（HIBOR）上升，將有利帶動港交所下半年的利息收入增長，惟受股市表現影響，其調低港交所今年全年稅後盈利預測2%，預計息口上升帶來的支持將在下半年更強勁。瑞銀給予港交所目標價480元，維持「買入」評級。

此外，美銀亦預計，新加坡證券交易所亦可受惠於息口上升，加上更多全額付費的A50期貨客戶參與，令衍生工具結算費收入上升，其預計該所今年下半年的利潤可增長5%，維持新交所「中性」評級。