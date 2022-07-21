中移動5G客突破5億 新客增速放緩

中電信移動用戶 半年累增1179萬

月內，中電信移動用戶數達3.84億戶，淨增307萬戶，上半年累計淨增1179萬戶。另外，有線寬頻用戶數達1.75億戶，按月淨增72萬戶，上半年累計淨增573萬戶；固定電話用戶1.06億戶，單月淨減22萬戶，上半年累計淨減61萬戶。中聯通6月「大聯接」用戶累計到達數近8.05億戶，按月增927.3萬戶，當中，物聯網終端連接累計到達數近3.36億戶，按月增774.9萬戶。6月份，5G行業虛擬專網服務客戶數為2014個，按月增276個。