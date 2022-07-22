匯豐內地公司設黨支部 外資行首家 發言人：不影響日常運作 金融時報：同業感壓力

明報記者 歐陽偉昉

報道以「黨委員會（party committee）」表述在匯豐前海證券成立的黨組織，不過據了解在該行成立的是「黨支部」。據內地共產黨員網資料，黨委是企業員工中黨員人數超過100人的黨組織，而黨支部則由3至50名黨員組成。據匯豐前海證券年報披露，截至年底員工有234人（見表），在內地規模屬小型證券公司。匯控在今年4月完成向中資合資伙伴收購匯豐前海證券39%股權，持股比例增至九成。

消息：聯繫趨密切 政府會指導

中國與歐美關係近年趨向緊張，匯控作為西方銀行在中國內地積極拓展業務，與內地政府關係更為重要。消息人士認為匯控要與內地有更緊密聯繫，內地政府會對私人企業指導方向，因此設立黨組織只是整個體系的組成部分（another brick in that wall）；亦有意見認為匯控做法正確，因為銀行不能對內地政府有質疑（second guess），否則一旦被針對將有嚴重後果。

匯控發言人回應，根據一般做法，在內地經營業務的私人企業，公司的中共黨員員工可根據相關規定組織設立基層黨組織，情况實為普遍。該行稱，黨組織設立通常不涉及管理層，亦不會影響業務方針和日常營運。作為一家商業機構，該行不會干涉員工政見。

投行憂中共獲客戶數據

報道引述消息人士稱，其他在內地經營的外資投行，包括高盛、瑞信、摩根士丹利等，均未有設立黨支部，上述規例未有在外資企業中強制執行，有外資銀行主管表示，他們與中證監有「長期共識」不需設立黨委，也未曾因此受壓。

《金融時報》引述業界意見稱，匯豐此舉令其他外資感到壓力需要跟從，有美資投行管理層擔心，或令公司戰略決策和客戶數據被中共得知。不過，其他外資行也有聘請中共黨員擔任銀行高層，例如胡祖六曾任高盛大中華區合伙人兼主席，前副總理劉延東的女兒楊帆出任瑞銀全球投資銀行亞洲區主席。