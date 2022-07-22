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疫情肆虐 金沙次季淨虧損按年擴1.5倍

【明報專訊】受疫情影響，金沙中國（1928）控股股東拉斯維加斯金沙（美：LVS）公布第二季業績，金沙中國錄得淨虧損擴大至4.22億美元，去年同期為蝕1.66億美元，即按年擴大逾1.5倍；經調整物業EBITDA亦轉虧，集團旗下五大賭場中，只有百利宮錄得EBITDA，其餘全部皆蝕錢。雖然業績大致符預期，但昨日股價仍捱沽，收跌1.7%。

截至6月底止，據美國公認會計原則，金沙中國次季淨收益3.68億美元，按年跌56.65%；經調整物業LBITDA為1.1億美元，去年同期經調整物業EBITDA為1.32億美元，其中百利宮EBITDA為1700萬美元，按年跌61.36%；威尼斯人盈轉虧，LBITDA為5400萬美元；倫敦人及金沙LBITDA均擴大。

大行「收貨」 股價仍跌

大行普遍對集團第二季經調整物業EBITDA虧損「收貨」，大摩維持其「增持」評級，目標價24元不變，認為集團資產和管理質素等估值過低而被低估；澳門近期疫情反彈影響，集團第二季業績沒有太多亮點，並預計澳門博彩企業第二季業績表現或大致令人失望（ largely a non-event）。

CEO：或額外投資數十億美元

LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，雖然集團目前在澳門經營環境仍困難重重，但對前景保持非常樂觀態度，只要訪客量回復正常水平，集團在澳門的業務表現或超越疫情前的水平。他透露有機會在澳門額外投資數十億美元，惟沒有交代具體內容。