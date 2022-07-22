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「惡意逃避監管」 滴滴罰款80億 市場冀App重新上架 鋪路港上市

【明報專訊】內地當局對網約車巨頭滴滴出行的調查長達一年，昨日網信辦公布，向滴滴處以逾80億元（人民幣，下同）的巨額罰款，集團董事長兼行政總裁程維及總裁柳青各罰100萬元，意味審查風波終告一段落。該筆款項佔滴滴去年銷售額約4%，僅次於阿里巴巴（9988）去年涉違反《反壟斷法》而遭破紀錄重罰的182億元。市場估計，有關舉動有望加快滴滴應用程式（App）重新上架，並為重啟在港上市鋪路。上月10日滴滴正式從美國退市，公司目前仍在場外市場（OTC）交易，昨晚早段升逾4%。

明報記者 葉翠

滴滴自去年在美上市後隨即掀起監管風暴（見表），昨日網信辦指出，滴滴牽涉在16個違法事項之中，包括過度收集乘客人臉識別信息、用戶電話相簿中的截圖等，並形容「情節嚴重、性質惡劣」。此外，網信辦刻意提到，滴滴存在嚴重影響國家安全的數據處理活動，以及拒不履行監管部門的明確要求，批評公司惡意逃避監管問題，疑與滴滴「先斬後奏」無視中國當局反對赴美上市有關。

違法處理647億條個人信息

網信辦又稱，滴滴的違法行為最早於2015年6月開始，歷時長達7年，其間持續違反《網絡安全法》、《數據安全法》及《個人信息保護法》，該3部法律分別於2017年、去年9月及11月實施。當局續稱，公司違法處理個人信息達647億條，數量巨大，包括人臉識別信息、精準位置信息、身分證號碼等多類敏感個人信息，並涉及多個App，涵蓋過度收集個人信息、強制收集敏感個人信息、App頻繁索權等多種情况。

滴滴回應：誠懇接受 堅決服從

其後滴滴回應網信辦的決定，恰巧以阿里被罰時的「誠懇接受，堅決服從」一句為開首，滴滴表示會嚴格按照處罰決定和相關法律法規要求，全面深入自查，積極配合監管，認真完成整改。

網信辦指滴滴違法事件可歸納為8方面，包括過度或違法收集（1）用戶手機相冊中截圖信息1196萬條；（2）用戶剪切板信息等83億條；（3）乘客人臉識別信息1.07億條、年齡段信息5350萬條、職業信息1633萬條、親情關係信息138萬條、打車地址信息1.53億條；（4）乘客評價代駕服務時等精準位置信息1.67億條；（5）司機學歷信息14萬條，以明文形式存儲司機身分證號信息5780萬條；（6）在未明確告知乘客情况下分析乘客出行意圖信息539億條、常駐城市信息15.38億條、異地商務或旅遊信息3.04億條；（7）在乘客使用順風車服務時頻繁索取無關的「電話權限」；（8）未準確、清晰說明用戶設備信息等19項個人信息處理目的。