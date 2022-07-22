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國美昨突停牌 待發主要交易

【明報專訊】內地前首富黃光裕旗下的國美零售（0493）昨日上午突然宣布停牌，以待刊發一則主要交易公告。另一邊廂，據內地媒體報道，國美旗下的智能家居裝修平台「打扮家」自今年4月已開始欠薪，現已暫停全線業務，或陷嚴重財務危機，平台創辦人崔健及首席執行官高非於7月正式離職，由黃光裕任命的新首席執行官孫浩則不久前到任。

旗下「打扮家」欠薪 全線停業

報道指出，打扮家高峰期共有逾600名員工，不過去年11月、今年2月經過兩波裁員，銷售人員已全部被裁，加上部分員工因長期拖欠薪水而離職，至今只剩下70多人，管理層仍未給出明確發薪日期。同時，有打扮家的客戶表示，由於平台不支付工人薪金，令房子裝修「爛尾」。

國美回應，今年疫情對家居裝修行業影響極大，員工薪金亦受影響。同時，平台管理層早前分別因身體、家庭等個人原因離職，拖累戰略推進、業務發展及收入。國美作為大股東，密切關注平台出現的經營問題及員工情緒現狀，並積極承擔責任，協助平台處理前期遺留問題，積極與其他小股東溝通以恢復正常經營。

事實上，近年國美積極投入業務轉型，以「家‧生活」為戰略，發展全渠道零售，並去年初推出電商平台「真快樂」等。黃光裕於去年2月刑滿釋放後，集團繼續積極推進新業務，並多次配售集資，惟新業務至今未達至收成期，其去年全年虧損44.02億元人民幣。國美過去一年股價最高曾見0.96元，昨停牌前報0.29元，較該高位已大跌近七成。