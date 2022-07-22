ASMPT半年多賺38% 預警本季收入跌逾兩成

ASMPT第二季收入為52億元，按年增長0.5%，按季則下跌1.2%，略低於公司此前對該季銷售預測的下限。管理層解釋是由於供應鏈緊張及物流限制，加上宏觀經濟的不確定因素導致消費者信心疲弱，而基於高基數效應，集團第二季的新增訂單為5.93億美元，按年下跌36.5%。

管理層又稱，上半年銷售表現主要受益於汽車和工業市場的帶動，其中汽車是集團增長最快的應用領域，按年收入增長近六成，佔集團總銷售收入約20%；而先進封裝業務亦不斷擴大，目前佔集團總銷售收入約18%。以上兩項業務便佔了集團上半年新增定單的約46%，公司未來會積極擴大在相關市場的份額。

ASMPT行政總裁黃梓達表示，受消費者信心疲弱、供應鏈問題及疫情等因素困擾，集團預計今年第三季度收入介乎5.6億至6.3億美元，以中間值計，第三季度收入將按年下降25.8%。但以長遠推算，集團將受益於半導體市場的持續增長。他指出，儘管受到各種負面因素影響，但集團仍取得強勁的業績表現，並強調毛利率已連續5個季度保持在40%以上，顯現盈利能力穩健。

擬回購最多4.2億元股份

另外，ASMPT公布將展開股票回購計劃，在市場回購最多價值4.2億港元的股份。管理層表示，公司現金流穩健加上目前股價處相對低位，回購股票有助展現公司對長遠發展策略的信心。