何猷啟伙太平洋未來進軍元宇宙

何超瓊任顧問 創夢天地參與早輪融資

李建億稱，太平洋未來已進行到B輪階段共5次融資支持未來發展。

資料顯示，該公司的顧問包括信德集團（0242）行政主席兼董事總經理何超瓊，另四太梁安琪兒子何猷君有份出任CMO的創夢天地（1119），亦有參與該公司較早輪融資。該公司已開發軟件及AR智能眼鏡，應用於博物館、展覽甚至教育產業等領域。

在發展元宇宙市場方面，李建億稱，使用AR為業界連接元宇宙及虛擬世界的鑰匙，並從中讓商界跨界參與，以及供創造新的內容空間，接入虛擬世界內不同社群，產生互動。他們會先面向商業市場，研發出新的工具，讓品牌及企業以較低成本接入其中，料新試點項目有望在今年10月份在香港及深圳推出。何猷啟表示，現時在疫情下有助加快推動元宇宙發展，但是目前業界處於探索階段而已。