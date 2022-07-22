moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

何猷啟伙太平洋未來進軍元宇宙

【明報專訊】AI（人工智能）及AR（擴增實境）研發公司太平洋未來，宣布聯同賭王三太陳婉珍之子何猷啟及Six Degrees成立聯營公司。太平洋未來首席執行官李建億表示，他們計劃向商業及品牌提供方案，讓企業及品牌以較低成本涉足元宇宙市場及虛擬商業市場。該公司合伙人何猷啟表示，將來元宇宙面向的是千禧後的市場，雖然家族生意過往較傳統亦涉足地產，但是他預期，隨着元宇宙及虛擬商業世界出現，在配合5G及6G發展下，可以開發新的體驗及交流方式，令行業增值。

何超瓊任顧問 創夢天地參與早輪融資

李建億稱，太平洋未來已進行到B輪階段共5次融資支持未來發展。

資料顯示，該公司的顧問包括信德集團（0242）行政主席兼董事總經理何超瓊，另四太梁安琪兒子何猷君有份出任CMO的創夢天地（1119），亦有參與該公司較早輪融資。該公司已開發軟件及AR智能眼鏡，應用於博物館、展覽甚至教育產業等領域。

在發展元宇宙市場方面，李建億稱，使用AR為業界連接元宇宙及虛擬世界的鑰匙，並從中讓商界跨界參與，以及供創造新的內容空間，接入虛擬世界內不同社群，產生互動。他們會先面向商業市場，研發出新的工具，讓品牌及企業以較低成本接入其中，料新試點項目有望在今年10月份在香港及深圳推出。何猷啟表示，現時在疫情下有助加快推動元宇宙發展，但是目前業界處於探索階段而已。