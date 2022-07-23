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實際按息近封頂 季內或需加P 美加息預期升溫 1個月拆息升穿1厘

【明報專訊】港匯上周五起多次觸發弱方兌換保證，本港銀行體系總結餘降至1652.59億元，帶動近日港元1個月拆息加速上揚，昨日升穿1厘報1.011厘，創2020年5月以來新高，上升6.64點子（1厘等於100點子），以普遍H按定價H+1.3厘計算，實際按息升至2.31厘，與普遍H按鎖息上限2.5厘只差0.19厘。分析認為，市場對聯儲局7月加息幅度預期上升，擴闊港美息差，資金流出銀行體系速度高於預期，令近日1個月拆息加快上升，不少市場人士預期，最優惠利率（Ｐ）將在本季開始上調。

明報記者 歐陽偉昉

6月底前半年結臨近，1個月港元拆息曾升至0.9厘，不過在港上市H股內地企業在今明兩月需要購買港元派發股息，加上半年結資金需要完結，令1個月港元拆息在上周四（14日）曾回落至0.71厘，不過息率在約一周內重新回升0.3厘。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，當周美國公布的6月通脹達9.1％，曾將7月市場加息預期推高至1厘，2年期以上美國債息亦重上3厘，港美息差擴大增加息差交易空間，資金從本港銀行體系流走速度較原預期快，市場參與者亦要為此提高拆息吸收資金。他認為1個月拆息升至2厘，將令本港銀行有上調最優惠利率的壓力，聯儲局本月加息後，拆息應未升至該水平，不過若到8月底加上季結因素推高拆息，銀行有可能在聯儲局9月議息前上調最優惠利率。

渣打：樓市崩盤風險小

渣打報告認為，本港銀行會在今年底以小幅和滯後美息幅度，上調最優惠利率。該行高級經濟師劉健恒預期，銀行體系總結餘若跌至1000億元，銀行或會上調最優惠利率。聯儲局維持鷹派，港元拆息在短期內也會急速上升。該行調高今年底與銀行資金成本相關的3個月拆息預期，由原來1.9厘提高至2.85厘，即較昨日上升0.86厘。

不過，劉健恒對聯儲局能否在第四季加息有保留，認為港元拆息或在第四季見今輪頂部。對於樓市影響，渣打認為因為H按鎖息上限在年底前只小幅上升，過去多年業主要借取按揭，需通過嚴格的還款收入比率及壓力測試，因此認為樓市崩盤的風險很小。

經絡籲置業留意負擔能力

按息逼近現行鎖息上限，即使銀行未有加最優惠利率，近月3家中小銀行也上調新做按揭的鎖息上限（見圖）。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，1個月拆息或在本季升至1.8厘，令H按息升至鎖息上限，從而令港銀最快第三季加P。他預期年內實際按息或升至3厘附近，雖然對供款影響仍輕微，惟供樓及打算置業仍要留意整體經濟表現及自身負擔能力。