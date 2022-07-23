余偉文批坊間聯匯崩潰論

余偉文稱，隨着美國持續加息，在未來的一段日子，可能會繼續見到金管局承接港元沽盤及銀行體系總結餘下降的報道，這些情况是聯匯制度的設計和預期之內，毋須擔心。

接港元沽盤結餘跌 設計之內

美匯指數曾升穿108水平，港元弱勢，在聯匯制度下，一旦觸發弱方兌換保證水平，金管局會買入港元賣出美元，令銀行體系總結餘減少。對冲基金經理Kyle Bass曾多次唱淡港元，又指與美元掛鈎的聯繫匯率制度將難以維持，並料一年內制度需被重新評估。坊間有言論稱，銀行體系結餘持續下降及內房等問題令聯匯制度崩潰，亦有指月初與人行的貨幣互換協議的優化措施是聯匯制度的風險之一，余偉文斥以上是不負責任的言論，擾亂視聽。他澄清，互換協議的主要目的，是支持香港離岸人民幣市場的發展，與聯匯制度無關。

貨幣互換 無關聯匯制度

美國聯儲局正值加息周期，市場預期下周最少加息0.75厘，美元與港元拆息的息差拉闊，令市場出現更多套息交易，導致港元需求偏弱。今年5月起，港匯多次觸發弱方兌換保證，截至7月21日，金管局共買入1700多億港元，銀行體系總結餘亦下降至約1650億元的水平（見圖）。余偉文表示，金管局多次出手接錢的類似情况亦曾於2015至2018年加息周期出現，不過，他料今次接錢的次數及規模可能較上次多和大，銀行結餘下降速度亦較快，惟相關情况都是在預期之內。

余偉文強調，香港外匯儲備規模龐大，達4400多億美元，相當於港元貨幣基礎約1.7倍。他續稱，金管局絕對有能力及決心維持聯匯制度，香港毋須亦無意更改聯匯制度。