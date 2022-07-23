外資上月減持559億中國國債破紀錄

澳新：減持將持續至美元見頂

彭博指出，政策性金融債方面，境外機構持倉下降354.69億元，減持規模按月回落，對地方政府債則繼續輕微減持9000萬元。澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬接受彭博訪問時表示，境外機構上月減持中國國債，主要由於外資資產管理機構拋售全球債券指數而被動減持，預計下半年外資仍會追隨全球拋售潮而減持中國國債，趨勢將持續到美元見頂。

另一方面，A股市場上北向資金上月出現淨流入，主要是疫情形勢有所好轉，中國經濟有望步入反彈趨勢，且美元兌人民幣匯率上月基本在6.7徘徊，市場對於中國經濟和匯率的預期都趨穩。彭博匯總顯示，中債登上月統計數據報告的公布時間至少是去年以來同期最遲，此前中國外匯交易中心據悉也停止更新每日境外機構人民幣債券交易數據，惹來投資者對數據透明度的憂慮。