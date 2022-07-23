外匯局：債市波動自然現象

稱利潤匯出不意味撤資

王春英稱，自中國加大證券市場對外開放後，由2017至2021年間，中國吸納跨境債券投資資金規模達8200億美元，為全球第四位。王續稱，外資利潤匯出與中國吸納的直接投資的存量規模相匹配，對國際收支和外匯市場供求的影響在合理範圍內，並沒有影響國內外匯市場供求的總體平衡。利潤匯出並不意味撤資，是與外商直接投資（FDI）資金流入形成良性循環。與其他的主要經濟體相比，中國的外資企業利潤用於再投資的比例處於較高水平。她強調，外商投資企業真實合規的利潤匯出是有政策保障的。

在美國聯儲局收緊貨幣政策下，王春英稱，近幾年全口徑外債和GDP的比例在14%至16%之間，外債增幅相對穩定。於第一季末，銀行和企業、民間部門的外債餘額2.1萬億美元，佔全口徑外債餘額的比例是79%；民間部門對外債權類資產是3萬億美元，高於民間部門承擔的外債規模。因此，她相信民間部門有條件和能力滿足外債償還義務。