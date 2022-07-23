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外匯局：債市波動自然現象

【明報專訊】外資上月減持中國國債幅度破紀錄（見另稿），中國外匯局副局長王春英稱，債券市場波動是自然現象，比較主要國家吸收債券投資的波動情况，中國波動情况遠低於相當多的發達國家和新興經濟體。至於外資匯出利潤亦在合理範圍，中國企業部門吸納的來華直接投資存量年均增長14%，利潤匯出年均增速13%左右，外資利潤匯出並不意味撤資。內房近年頻傳違約事件，她認為銀行、企業等民間部門能夠償還債務，實現對外資產和負債的自主匹配。

稱利潤匯出不意味撤資

王春英稱，自中國加大證券市場對外開放後，由2017至2021年間，中國吸納跨境債券投資資金規模達8200億美元，為全球第四位。王續稱，外資利潤匯出與中國吸納的直接投資的存量規模相匹配，對國際收支和外匯市場供求的影響在合理範圍內，並沒有影響國內外匯市場供求的總體平衡。利潤匯出並不意味撤資，是與外商直接投資（FDI）資金流入形成良性循環。與其他的主要經濟體相比，中國的外資企業利潤用於再投資的比例處於較高水平。她強調，外商投資企業真實合規的利潤匯出是有政策保障的。

在美國聯儲局收緊貨幣政策下，王春英稱，近幾年全口徑外債和GDP的比例在14%至16%之間，外債增幅相對穩定。於第一季末，銀行和企業、民間部門的外債餘額2.1萬億美元，佔全口徑外債餘額的比例是79%；民間部門對外債權類資產是3萬億美元，高於民間部門承擔的外債規模。因此，她相信民間部門有條件和能力滿足外債償還義務。