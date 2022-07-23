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天貓香港停運 近期網購平台第二宗 分析指定位模糊 集團稱集中拓淘寶香港

標籤：經濟

【明報專訊】繼I.T營運網購平台EESE後，本月再有網購平台宣布停業。阿里巴巴（9988）旗下天貓香港自去年5月宣布試業不足15個月後，昨日在手機應用程式（App）內貼出特別公告，稱由於策略調整，將在10月31日起關閉入口，用戶可在8月22日前最後下單，未來會聚焦以淘寶服務香港消費者，消費者可繼續在淘寶享用購物服務。據消息人士稱集團認為香港發展空間很大，未來資源將集中發展淘寶香港站，致力提高物流及支付服務。分析認為天貓香港與淘寶使用同一手機App，市場定位模糊加上欠缺數碼營銷投入，因此發展受限制。

明報記者 蕭嘉聰

天貓香港表示，感謝用戶一直的支持，基於業務策略調整，將於10月31日起正式關閉網站入口，消費者的最後下單時間為8月22日前，商戶最後發貨日期為會8月27日前，未來將致力提升物流、客服及消費者營運等能力。

冀提升物流 試推上門退貨

據消息人士稱，過去一年的淘寶香港站用戶量及客單價均有增長，用戶體驗亦十分良好，今次並非看淡香港市場，而是認為發展空間龐大，關閉天貓香港站後，資源可集中發展淘寶香港。以往香港消費者的「痛點」集中在支付及物流，接下來會細化及本地化香港市場業務，例如現正在試行上門退貨服務，並準備下調大型家具跨境運費，尋找在港合作伙伴提供上門安裝服務，未來亦希望逐步擴大包郵商品數量。此外，以往天貓超市與淘寶跨境站的訂單均是分開結算，未來冀升級服務令商品可以合併訂單處理。

將退回商戶年費保證金

天貓香港去年「雙11」期間披露，已有逾5000個品牌已入駐平台。據了解，天貓香港商品以新鮮食品及美妝產品為主，平台將會退回商戶年費及保證金，並會協助接入跨境站，加上集團生態龐大，可視乎需要協助拓展內地以至是東南亞市場。另外，由於天貓香港及淘寶香港由同一團隊營運，員工數目不受影響。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，本港除了港科探索（1137）旗下HKTVmall之外亦有其他網店，各自有市場定位，但天貓香港的定位及目標客群較模糊，相信成立最初希望吸引淘寶用戶轉移至該平台，不過用戶一般上淘寶購入內地商品，本地網購較少會用到淘寶的應用程式。另外，香港消費者習慣先在線上搜索產品及比較各平台價格，天貓香港在搜尋引擎最佳化（SEO）投入較少，曝光率不高，難以吸引人流到天貓香港。