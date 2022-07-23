moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

券商：內房停預售機制 需數年過渡

標籤：經濟

【明報專訊】內房「爛尾樓」停貸斷供風波蔓延全國，再引起市場關注對商品房「預售機制」追責。券商銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武稱，若取消預售機制將對包括國企在內的內房不利，因所有內房均高度依賴預售現金為其營運提供資金，政府需為內房提供3至5年過渡期以調整其商業模式，特別是如何為未來數年到期債務再融資。他重申中央政府需推出措施，如設立房地產救助基金以幫助內房商及穩定房地產市場。

內房依賴預售資金營運

關於「爛尾樓」風險是否應該取消期房預售，銀保監會新聞發言人、法規部主任綦相日前回應指，「這不僅僅涉及金融監管政策，還需要住建部、人民銀行等多個部門統籌政策協調。」

事實上，在內地每逢出現「爛尾樓」風波，市場均會出現改革或取消預售機制的聲音，因在預售機制下，內房商一旦資金鏈斷裂便會衍生「爛尾樓」。雖然近年政府當局加強控制預售資金監管帳戶，但是次停貸風波的業主們主張，由於銀行未盡監管之職，才會縱容內房商違規挪用預售監管資金，令項目無法營運去。但內地預售機制已運作多年，早自1983年於深圳試行，1995年正式推出《城市商品房預售管理辦法》並全國通用，要改革或取消這對內房已根深蒂固，更是影響其財政命脈的政策並非易事。

有關預售機制的檢討，內地券商國泰君安一份報告指出，妥善處理當前的停工項目，最大的衝擊是房企進一步去金融化，從預售時代進入到「現房銷售時代，會帶來房企資產負債表的中期惡化。預售資金佔房企負債的比重大多在40%至60%，一旦因風險偏好下降，轉化為現房銷售，或者即使是預售，但和海外一樣只付小量的首付或者訂金，僅在交樓的時候再付尾款，這將導致房企的負債端收縮，影響中期的增長。

旭輝被降級 股價月內削半

「爛尾樓」引爆內房銷售信心危機下，多間民企內房自7月初至今跌幅達二至五成（見表），當中被視為優質民企的旭輝（0884）股價更被削半，藍籌碧桂園（2007）亦跌35.39%。旭輝昨遭國際評級機構穆迪將其家族企業評級由「Ba2」降至「Ba3」，高級無抵押債券評級由「Ba3」降至「B1」。穆迪表示在旭輝降評級後，會再審視是否需進一步降級。據外電報道，旭輝首席財務官楊欣回應降級稱，是次穆迪的評級調整不會觸發交叉違約，也不會帶來融資成本跳升。