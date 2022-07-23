大宗商品4周流走155億美元

今次商品市場資金流出的周期自6月初開始，累計流出165.93億美元。去年下半年環球經濟活動復蘇，增加經濟活動需求，加上2月底俄羅斯入侵烏克蘭，歐美多國發起對俄羅斯制裁，帶動原油、農產品等大宗商品價格在上半年急升，吸引資金流入。

不過，商品價格升勢已在近月逆轉，美國小麥期貨已自5月高位累跌38%，布蘭特期油亦自6月中的120美元回落15%，至昨日的103美元。能源商品在當周流出1.95億美元，連續4周流出13.59億美元，農業商品亦在當周流出0.24億美元。此外在債息急升下，黃金在當周流出15億美元，5周累計流出50.67億美元。

下周聯儲局議息，股票錄淨流出43億美元，只有防守性的健康護理行業股票錄得7.33億美元資金流入。以地區計，亞洲市場當周錄得4.98億美元淨流入，其中港股市場基金和ETF淨流入0.13億美元，連續第二周淨流入，而相對其他地區股市繼續資金淨流出，其中美股淨流出12億美元。