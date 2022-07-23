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Twitter上季收入意外跌 轉蝕21億 拖累Meta Alphabet股價跌 納指挫近2％

【明報專訊】與全球首富馬斯克就收購協議展開訟戰的Twitter （美：TWTR），壞消息接踵而至。該公司次季的收入、盈利及用戶增長均低於分析師預期。Twitter上季收入出乎意料按年下滑近1%至11.8億美元，與去年同期高達74%的收入按年升幅相比，明顯失去增長動力。該公司上季虧損達2.7億美元（約21億港元），去年同期盈利為6600萬美元。該平台上季的可貨幣化每日活躍用戶（mDAU）按年增16.6%至2.378億，略低於分析師預期的2.38億。Twitter股價午夜前微跌，在每股39美元徘徊，股價遠低於馬斯克原本開出的每股54.2美元收購價。

受Twitter及Snap（美：SNAP）業績疲軟拖累，多個社交媒體及網絡廣告平台的股價午夜前下滑。Facebook母企Meta（美：META）午夜前股價跌6%，Google母企Alphabet（美：GOOG）跌3.5%。不過馬斯克旗下的電動車廠特斯拉（Tesla）（美：TSLA）因上季利潤按年增長近1倍，股價繼周四升近一成後，昨午夜前續升逾2%，升至833美元。據金融數據公司S3 Partners估計，單是Tesla周四的股價升幅，就令空軍帳面虧損逾10億美元（約78億港元）。

Tesla急升 「空軍」損手78億

昨公布的美國PMI數據轉弱（見另稿），令市場憂慮經濟轉差。相關數據在香港時間昨晚9時45分公布後，道指早段由32,158點，跌至32,028點，並在午夜前由升轉跌。受科網股下滑拖累，納指午夜前下滑1.6%。美國10年期國債孳息率跌穿2.8厘，是逾兩周低位，與兩年期國債孳息率繼續倒掛。

Twitter交易不明朗 廣告商卻步

Twitter將上季收入疲軟，歸咎於宏觀經濟環境的挑戰，為廣告行業帶來逆風，加上馬斯克向其發起的收購計劃存在不確定。Truist Securities分析師指出，Twitter廣告收入放緩，反映圍繞馬斯克的交易動盪激怒了廣告商，在他們明確知道會發生什麼事情之前，廣告商甚至不想與Twitter打交道。

考慮到收購因素，Twitter表示不會提供第三季前瞻指引。由於馬斯克試圖退出對Twitter的收購交易，聲稱Twitter未能向其提供數據，證明虛假帳戶的確實數量，Twitter已入稟特拉華州的法院，控告馬斯克違反交易協議。

Verizon新客遜預期 股價挫7%

此外，美國電訊營運商Verizon（美：VZ）次季新增月費用戶數量低於預期，並下調收入及盈利指引，股價昨晚大跌7%，低見44.46美元，創52周低位。美國運通（American Express）（美：AXP）受惠於消費者的旅遊及娛樂開支增加，上季收入按年增31%至破紀錄的134億美元，並上調全年收入預期，股價午夜前升逾3%。迄今為止已公布業績的逾90家標普500指數成分股企業當中，78%的公司業績勝預期。不過分析師最新預計，標普500指數成分股第二季的利潤將按年增長6.3%，低於此前預期的6.8%。

（綜合報道）

[國際金融]