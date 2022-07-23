歐美PMI陷萎縮 美元續回落

歐元區7月綜合PMI亦由6月的52.0，跌至49.4，是17個月以來首次陷入收縮。無論是產出和新訂單指數，都出現去年初以來的首次下降，而當時歐元區仍未擺脫疫情防控的限制。數據公布後，歐元兌美元跌0.7%，跌至1.015。

標普全球（S&P Global）指出，歐元區7月製造業加速下滑，跌穿50榮枯線的同時，其服務業也幾乎停滯不前，生活成本上升繼續侵蝕市場需求。標普全球經濟學家威廉姆森（Chris Williamson）表示，不包括抗疫封控的月份，7月綜合PMI收縮是自2013年6月以來首次發出的警號，預示歐元區第三季GDP將按季收縮0.1%。歐洲央行的加息幅度提升至0.5厘、俄羅斯減少對歐洲的天然氣供應，以及意大利的政治亂局等，都令歐元區前景惡化。

俄意外減息1.5厘 低於戰前

歐元區最大經濟體德國，7月的製造業、服務業及綜合PMI全部跌穿50榮枯線，而法國7月製造業PMI也陷入收縮。此外，英國7月製造業PMI放緩至52.2，是2020年7月以來最低。不過俄羅斯央行昨意外宣布減息1.5厘，將基準利率降至8厘，並透露下半年可能進一步減息。俄羅斯央行表示，外部環境仍充滿挑戰，並顯著限制經濟活動。

（綜合報道）

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