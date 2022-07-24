恒大新CEO認集團違規 將整改 稱配合港監管機構調查 證券業界：整治好始能復牌

明報記者 歐陽偉昉

港交所回覆是否已針對恒大調查時，表示不評論個別公司。恒大公告稱，恒大物業子公司分別為3筆貸款作擔保，兩宗由第三方借貸，相關資金及後轉至恒大，另一筆由中國恒大向第三方借款，三筆貸款均未能償還，導致恒大物業存單質押被銀行強制執行。恒大董事會要求參與貸款安排中國恒大行政總裁夏海鈞、執行董事潘大榮，子公司恒大集團執行總裁柯鵬，以及恒大物業執行董事甄立濤、趙長龍及安麗紅辭職，以改進風險及內部控制。

調查暫沒發現中飽私囊

肖恩接受《21世紀經濟報道》訪問時表示，在2020年12月至2021年8月期間，集團面臨巨大流動性壓力，因此在高層授意下，恒大物業以存單質押擔保方式向恒大提供了大額資金，他稱資金用於集團營運和償還集團境內外債務，暫時沒有發現個人侵佔資金、中飽私囊。

肖恩指是次違規教訓深刻，將盡快完成調查工作，加強內部的風險評估和管理體系。公司公布獨立調查初步結果，並要求直接責任人離任，是集團化解風險的重要措施，也是按照香港上市規則和市場慣例對違規行為的處理。公司會探討在依法依規的前提下，適當解決佔款問題，並按照港交所規定和要求，作好信息披露，配合香港監管機構的詢問和調查。

信永中和管理合伙人盧華基指出，恒大物業與恒大有涉及資金的交易，按照上市規則需要向兩公司的小股東和公眾披露，認為港交所和證監會需要調查，董事會是否故意瞞報消息，而相關行為有可能涉及欺詐，或有人士收受利益，則要交由警方或廉政公署調查。恒大方面也應就是否有涉及更高層人物，作進一步調查和交代。

盧華基：須調查董事會是否瞞報

港交所的復牌指引要求恒大採取適當補救措施，盧華基稱，一般而言會要求公司加強內部風險管理，不過若事件涉及欺詐，公司或需向相關人士追討法律責任。安里控股主席兼行政總裁黃偉康表示，恒大解僱相關高層和交代資金去向只是基本要求，相信處理未足以讓公司復牌，港交所會更着重公司如何改善日後營運，例如要求成立獨立委員會改進日後資金監管，提交如何提升防範違規風險的計劃等。