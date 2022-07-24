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恒大：全國保交樓復工率達96%

標籤：經濟

【明報專訊】包括恒大（3333）在內的不少內地樓盤欠缺資金停工，近周爆發爛尾樓小業主連結停止償還按揭貸款，引起市場關注會否將內房風險擴大到銀行系統。恒大新任行政總裁肖恩接受《21世紀經濟報道》訪問時表示，雖然有極個別地產項目復工遇到一定困難，但公司已基本確定這些項目的復工方案，正積極與業主等各方面溝通。他表示，目前公司全國保交樓復工率達到96%，施工人數達標率86%，自去年7月份以來，累計完成保交樓任務27.9萬間。

與債權人積極溝通 債務重組達共識

肖恩表示，恒大旗下各個業務也正在努力改善經營狀况。新能源汽車恒馳5自7月6日正式預售以來，已累計收到預售訂單超過3.7萬部，正努力組織整合資源，加快加強生產製造，全力保障量產銷售。目前由於內外部多種因素疊加，公司經營仍面臨相當大的困難和挑戰，但公司會擔起自救化險和持續經營的責任，穩妥有序地推進風險化解。

恒大去年下半年爆發債務問題，肖恩表示，恒大在債務重組方面，與境內外債權人保持高效、積極的溝通，穩妥推進債務風險的化解。近期該行與多家重要境外債權人，在多方面特別是債務重組原則、方案框架等達成了基本共識。他亦稱，正就恒大物業（6666）的可持續經營與下一步發展，多方接洽潛在合作伙伴，探討多種合作模式和方式。

報道引述法律專家認為，恒大物業稱被銀行質押的134億元人民幣，是用於恒大集團一般營運，相對被管理層侵佔，會較容易為債權人所接受。