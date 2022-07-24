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美前財長薩默斯：加稅助壓抑高通脹

標籤：經濟

【明報專訊】歐美通脹嚴重，美國聯儲局將於本港時間周四（28日）凌晨公布議息結果，市場預期將再次重手加息0.75厘。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）日前接受訪問時，向國會建議考慮加稅，因為此舉可以減少部分貨品需求，有助壓抑高通脹。

稱反對重大新開支計劃

薩默斯表示，擬議的加稅不是為資助新的開支，反對現在進行任何涉及重大新開支計劃，並反對繼續暫停學生債務等刺激措施。

歐洲央行上周四（21日）宣布加息0.5厘，幅度出乎市場預料，行長拉加德（Christine Lagarde）於德國媒體發表文章，表示歐央行將繼續加息，直至將通脹率回到2%的目標水平。她稱，當局正向企業、員工和投資者，發出明確降低通脹的信息，迄今為止採取的措施「已經對整個歐元區的利率產生影響」。

雖然歐洲面對消費、製造活動放緩，俄羅斯或斷供天然氣，為經濟帶來不明朗，不過歐央行在周四仍自2011年來首次加息，結束持續8年的負利率局面。拉加德強調「讓通脹回到我們的目標水平需要加息多少，我們就加息多少」，管理委員會將按照最新數據決定下一步行動的適當步伐。

歐央行表明續加息至通脹達標

斯洛伐克央行行長、歐洲央行管委會成員卡日米爾（Peter Kazimir）預計，歐洲央行下次將加息0.25厘或0.5厘，在9月份及往後加息幅度，將取決於歐元區及其他地區的經濟發展形勢。